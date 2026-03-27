Muş-Kulp kara yoluna düşen çığ ve toprak birikintisi temizlendi
Muş-Kulp kara yoluna düşen çığ ve toprak birikintisi, karayolları ekipleri tarafından temizlenerek yolu tekrar ulaşıma açtı.
Bölgede geceden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Muş-Kulp kara yolunun Yörecik köyü yakınında çığ düştü.
Yamaçtan kopan kar kütlesi ve toprak birikintisinin düştüğü kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Araçların kuyruk oluşturduğu yol, karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım