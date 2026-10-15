Haberler

Muş Hasköy'de bağımlılıkla mücadelede 'Ailenin Gücü' semineri düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, Hasköy'de bağımlılıkla mücadelede ailenin rolünü anlatmak için "Ailenin Gücü" semineri düzenledi. Bakanlık destekli proje kapsamında düzenlenen seminerde, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında aile desteğinin önemi vurgulandı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Hasköy ilçesinde "Ailenin Gücü" semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında, Hasköy Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen seminerde, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması konuları ele alındı.

Derneğin başkan yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl'ün konuşmacı olarak katıldığı programda, ailelerin bilinçlendirilmesi ve gençlerin bağımlılıktan korunmasında aile desteğinin önemi anlatıldı.

Dernek Başkanı Alparslan Bingöl, programın düzenlenmesine sağladığı desteklerden dolayı Hasköy Kaymakamı İsmail Güney'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu

Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonu bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi

İstanbul'un ardından bir büyükşehirde daha okullar tatil edildi
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti

İstanbullular bu görüntüyü paylaşıyor
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor