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Muş haberi | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Malazgirt'i ziyaret etti

Muş gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muş'un Malazgirt ilçesinde temaslarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muş'un Malazgirt ilçesinde temaslarda bulundu.

Tiryaki, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve diğer alanlarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'dan bilgi alan Tiryaki, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Veysel Tiryaki Malazgirt Muş Politika Güncel Haberler

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