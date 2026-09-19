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Muş Bulanık'ta Gaziler Günü'nde çelenk sunuldu, gaziler onuruna kahvaltı yapıldı

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Muş Bulanık'ta Gaziler Günü'nde çelenk sunuldu, gaziler onuruna kahvaltı yapıldı
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Muş Bulanık'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından ilçe protokolü, Göl Park'ta gaziler onuruna düzenlenen kahvaltıda gazilerle buluştu.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Doğan yaptı.

Doğan, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için önemli fedakarlıklarda bulunduğunu belirterek, Gaziler Günü'nün gazilere duyulan vefanın ifade edildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Törenin ardından ilçe protokolü, Göl Park'ta gaziler onuruna düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gazilerle sohbet ederek Gaziler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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