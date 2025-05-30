Muş Alparslan Üniversitesi'nde Uygulamalı Arıcılık Eğitimi

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Uygulamalı Arıcılık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerine arıcılık eğitimi veriyor. Öğrenciler hem teorik bilgiler alıyor hem de uygulamalı eğitimlerle arıcılığı öğreniyorlar.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerine uygulamalı arıcılık eğitimi verildi.

Öğrenciler, kampüs alanında birçok bitkinin deneme ekimini yapmanın yanı sıra hayvancılığın geliştirilmesi noktasında da eğitim alıyor.

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Güneşdoğdu, 5 yıldır üniversite bünyesinde arıcılık faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Akademik çalışmalar için arıcılık faaliyetlerinin önemli olduğunu belirten Güneşdoğdu, şunları kaydetti:

"Bilimsel ve tez çalışmalarının yanı sıra öğrencilere teknik açıdan arıcılığı anlatıyoruz. Üniversite içerisinde 200'e yakın arı kolonisi bulunuyor. Öğrencilere derslerde işin teorik kısmını anlatıyoruz. Daha sonra arı kovanlarımızın bulunduğu alanda haftada bir gün uygulamalı eğitim veriyoruz. Okullarını bitiren öğrenciler, aracılıkla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Yaptığımız faaliyetlerle arıcılığı sevdiriyoruz."

Öğrenci İclal Barık ise, "Üniversitede arıcılığa yönelik teorik dersleri burada uyguluyoruz. Hocalarımızın desteğiyle arılara karşı korkularımızı yendik. Mesleğimizi alanda öğreniyoruz. Bu bölgede arıcılık güzel bir şekilde yapılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.