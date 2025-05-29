Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, üniversitede açtıkları stantla gençleri madde bağımlılığına karşı bilgilendiriyor ve gönüllülük faaliyetlerine katılımı artırıyor. Yıl boyunca 1200 gönüllü üye toplayan topluluk, hedefini 5 bin üye olarak belirledi.

Muş Alparslan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, üniversitede açtıkları stantta hem gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor hem de gönüllülük faaliyetlerine katılımı artırmak için üye çalışması yapıyor.

Genç Yeşilay Topluluğu gönüllüleri, üniversitede yaptıkları faaliyetlerle öğrencileri, alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor.

Yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle bağımlılığa karşı öğrencileri bilgilendiren topluluk üyeleri, bugüne kadar 1200 gönüllü üyeye ulaştı.

Üniversite gençliğinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine katkı sunmak için faaliyetlerini sürdüren gönüllüler, 5 bin gönüllüye ulaşmak için bilgilendirici broşürler dağıtıyor, yüz yüze görüşmeler yapıyor.

"Hedefimiz 5 bin üyeye ulaşmak"

Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Samet Ertonga, AA muhabirine, gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir geleceğe adım atmaları için etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak ve sağlıklı yaşam için sahada olduklarını belirten Ertonga, şunları kaydetti:

"Güçlü bir dayanışma oluşturmak için stant açıyoruz. Bağımlılıklar sadece bireysel değil, toplumsal bir sorundur. Gençler olarak hem kendimizi hem de çevremizi koruyarak sağlıklı bir yaşam için mücadele ediyoruz. Bu nedenle sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Açtığımız stantla bağımlılıklardan korunma yolları anlatıyoruz. Üniversite öğrencilerinin desteği ve ilgisi bu mücadelenin en önemli parçası. Hep birlikte güçlü adımlarla sağlıklı bir geleceğe yürümek için buradayız. 1200 üyemiz mevcut. Hedefimiz 5 bin üyeye ulaşmak."

Yeşilay Muş Şubesi'nde uzman olarak görev yapan Taner Yıldırım ise "Açtığımız stantta yeni gönüllüler kazanıyoruz. Sadece Muş Alparslan Üniversitesi'nde değil, kamusal bütün alanlarda farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Madde bağımlısı kişilerin ücretsiz bir şekilde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize başvurabilir. Şu an ağırlıklı olarak gönüllü çalışmalarına yoğunluk verdik." dedi.

Genç Yeşilay Topluluğuna üye olan öğrenci Gülfidan Alaraş da "Gençlerimiz için bu tür faaliyetler önemli. Yeşilay gönüllüleri stant açmışlar. Beni de bilgilendirdiler. Bir genç sigara içerken ya da kötü alışkanlık yaparken ne amaçla yaptığının farkında değil. Bu faaliyetler o gençlerimizin önünü kesebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Galatasaray'a veda eden Muslera'nın ağladığı anlar

Galatasaray'a veda eden Muslera'nın ağladığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.