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Murgul Karagöl Sonbahar Öncesi Yeşil Pozunu Verdi

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Artvin'in Murgul ilçesindeki Karagöl, muhteşem doğasıyla sonbahar öncesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, doğal zenginlikleriyle ünlü bu gölün güzelliklerini keşfetmekten heyecan duyuyor.

Murgul Karagöl sonbahar öncesi yeşil pozunu son kez verdi

ARTVİN - Artvin'deki 3 Karagöl'den biri olan Murgul ilçesinde bulunan Karagöl, muhteşem doğası ile kartpostallık görüntüleri aratmıyor.

Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöllerinden sonra Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3. Karagöl muhteşem doğasıyla büyülüyor.

2018 yılında dönemin Valisi Ömer Doğanay önderliğinde kentin turizm anlamında büyük katlı yapması beklenilen Murgul Karagöl, son bahar öncesi son yeşil pozunu verdi.

Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından Murgul Karagöl'de diğer 2 göl gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine ağırlaması bekleniyor.

Karagöl'ün eşsiz güzelliği karşısında etkilenen ziyaretçilerden Zeki Karakullukçu "Murgul Damar Karagöl, doğal zenginliği olan güzel bir yer. Gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Herkese bu muhteşem doğayı görmelerini tavsiye ediyorum" derken, Erdal Kaya ise "Ben daha önceden birkaç kez gelmiştim. Bu kez arkadaşlarıma getirdim, onlarda geldi gördü çok beğendiler.

Murgul Karagöl Sonbahar Öncesi Yeşil Pozunu Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel

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