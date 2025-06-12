Muratpaşa Belediyesi'nde 140 Öğrenci LGS'ye Hazırlanıyor

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Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan 140 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanmakta. Öğrenciler, destek eğitim kursları ve rehberlik hizmetleri ile kapsamlı bir hazırlık süreci geçiriyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören 140 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında ter dökecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için Destek Eğitim Merkezleri, lise ve üniversiteye hazırlanan gençler için ise Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) ile hizmet vermeye devam ediyor.

Ermenek, Memurevleri ve Zeytinköy Destek Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler, temel derslerde verilen takviye kursları, düzenli deneme sınavları ve rehberlik hizmetleriyle LGS sınavına kapsamlı şekilde hazırlandı. Yıl boyunca yoğun bir hazırlık sürecinden geçen öğrenciler, akademik başarının yanı sıra sınav kaygısıyla baş etme konusunda da uzman eğitimcilerden destek aldı.

Geçen yıl Destek Eğitim Merkezleri'nde sınava hazırlanan 105 öğrenciden 28'i, LGS'de yüzde 25'lik başarı dilimine girmeyi başardı. 2023 LGS sonuçlarına göre ise 5'i fen liseleri olmak üzere toplam 11 öğrenci nitelikli okullara yerleşti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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