Haberler

Murat Övüç'e yargılandığı davada 11 ay hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Övüç ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Övüç, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmalarında, bir sosyal medya hesabından sanık Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, yapılan inceleme sonucu, sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, Övüç'ün görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkati çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

