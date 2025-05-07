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Murat Ongun'un İddialara Cevabı: 'Tutuklanan Bürokratlarla İlgili Talimatım Yok'

Murat Ongun'un İddialara Cevabı: 'Tutuklanan Bürokratlarla İlgili Talimatım Yok'
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İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, tutuklanan bürokratların kendisine bağlı çalıştığı iddialarını reddetti ve hiçbir talimat vermediğini belirtti. Ongun, bu suçlamaların izaha muhtaç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) – İBB Medya AŞ Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB ikinci dalga operasyonunda tutuklanan bürokratların kendisine bağlı çalıştığı iddialarına ilişkin, "Tutuklanan hiç kimseye yönelik ne yazılı ne sözlü bir talimatım olmadığı, bu kaynakların kontrol edilmesiyle kolayca kanıtlanabilir. Bana ve tutuklanan kişilere neden böyle bir suçlamada bulunulduğu izaha muhtaçtır. Hem iddialarla hem de medya ve sosyal medyadaki iftiralarla, özel olarak hedef alındığım ortadadır" açıklamasını yaptı.

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonunda tutuklanan bürokratların kendisine bağlı çalıştığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İBB soruşturmasının 2. dalgasının tutanaklarını okudum. Ortada gerçekten izaha muhtaç tuhaf bir durum var. Tutuklanan 20'den fazla üst düzey devlet memuru yöneticinin bana bağlı hareket ettiği iddia ediliyor. Bu kişiler üst düzey kamu görevlisi olmanın yanı sıra teknik konularda son derece uzman kişiler. Benim hiç bilmediğim imar, şehir planı, çevre koruma, su havzaları gibi teknik konularda talimat verebilme yeteneğim de yetkim de yok. Hele hele konunun uzmanlarına hiç yok.

Değerli üst düzey bürokratlara yönelik böyle bir itham ancak hakaret sayılır. Kaldı ki, tutuklananların bazılarının adını dahi ilk kez duydum. Bir bölümünü görsem tanımam. Ayrıca bir kısmı da AK Parti döneminde göreve başlamış kişiler. Her tür arama kaydına, her tür mail/SMS gibi yazışmalara, her tür güvenlik kamerası görüntüsüne iddia makamları kolayca ulaşabiliyor. Tutuklanan hiç kimseye yönelik ne yazılı ne sözlü bir talimatım olmadığı, bu kaynakların kontrol edilmesiyle kolayca kanıtlanabilir. Bana ve tutuklanan kişilere neden böyle bir suçlamada bulunulduğu izaha muhtaçtır. Hem iddialarla hem de medya ve sosyal medyadaki iftiralarla, özel olarak hedef alındığım ortadadır. Ama bu gerekçe bile, iyi yetişmiş üst düzey kamu görevlilerinin, benim talimatımla iş yaptığı hakaretine maruz kalmalarını gerektirmez."

Kaynak: ANKA / Güncel
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