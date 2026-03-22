Baharda karla kaplanan Murat Kanyonu gece ve gündüz dronla görüntülendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu, bahar mevsiminde karla kaplanarak doğa tutkunlarını etkileyen muhteşem bir manzara sundu. Gece ve gündüz dronla görüntülenen kanyon, yerleşim yerlerindeki aydınlatmalarla gece de göz alıcı bir hale geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bahar mevsiminde de beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Murat Kanyonu, gece ve gündüz dronla görüntülendi.

Adını, içinden geçen Murat Nehri'nden alan ve yer yer 50 metreyi bulan kayalıkların yer aldığı kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, yılın her mevsimi doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bünyesinde birçok doğal güzelliği barındıran kanyon, son günlerde etkili olan karla yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Sarp kayalıklar ve kayalıkların üzerinde evlerin bulunduğu kanyon, hem gece hem de gündüz dronla kayıt altına alındı.

Geceleyin sokak lambaları ve yerleşim yerlerindeki aydınlatmaların ön plana çıktığı kanyonda güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
