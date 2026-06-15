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Munzur Vadisi'nde piknik masasına gelen ayı kamerada

Munzur Vadisi'nde piknik masasına gelen ayı kamerada
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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapan bir grup, bozayının aniden yanlarına gelmesiyle uzaklaştı. Ayı, masadaki yiyecekleri yiyip gözden kayboldu.

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapan bir grup, bozayının aniden yanlarına gelmesiyle uzaklaştı. Ayının piknik masasındaki yiyecekleri yiyerek uzaklaştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tunceli'nin doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Halvori mevkisinde piknik yapan bir grup, bozayıyla karşılaştı. Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar, Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde ayının piknik masasındaki yiyecekleri yediği ve bölgede gezindiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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