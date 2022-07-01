Mülteci kampının güvercinleri özgürlüğe kanat çırpıyor
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Güvercinlerin uçması Güvercin besleyenler Yavru güvercinler AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Babusselam Mülteci Kampı'nda yaşayan birçok aile briket evlerinin çatılarına kurdukları yuvalarda güvercin yetiştiriciliği yapıyor.
Güvercinlerin uçması
Güvercin besleyenler
Yavru güvercinler
AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Babusselam Mülteci Kampı'nda yaşayan birçok aile briket evlerinin çatılarına kurdukları yuvalarda güvercin yetiştiriciliği yapıyor.
amp hayatının zorlu şartlarına rağmen güvercin tutkusundan vazgeçmeyen aileler, özellikle akşam saatlerinde güvercinlerini uçurarak vakit geçiriyor.
AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel