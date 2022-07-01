Mülteci kampının güvercinleri özgürlüğe kanat çırpıyor - Haberler

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Mülteci kampının güvercinleri özgürlüğe kanat çırpıyor

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Güvercinlerin uçması Güvercin besleyenler Yavru güvercinler AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Babusselam Mülteci Kampı'nda yaşayan birçok aile briket evlerinin çatılarına kurdukları yuvalarda güvercin yetiştiriciliği yapıyor.

Güvercinlerin uçması

Güvercin besleyenler

Yavru güvercinler

AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Babusselam Mülteci Kampı'nda yaşayan birçok aile briket evlerinin çatılarına kurdukları yuvalarda güvercin yetiştiriciliği yapıyor.

amp hayatının zorlu şartlarına rağmen güvercin tutkusundan vazgeçmeyen aileler, özellikle akşam saatlerinde güvercinlerini uçurarak vakit geçiriyor.

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

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