Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın Annesi Hava Konak Defnedildi

Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın Annesi Hava Konak Defnedildi
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Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın hayatını kaybeden annesi Hava Konak, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mülkiye Müfettişi Savaş Konak'ın vefat eden annesi Hava Konak, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde defnedildi.

Dün hayatını kaybeden Konak için Pelitçik Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Hava Konak'ın cenazesi aynı yerdeki mahalle kabristanlığına defnedildi.

Mülkiye Müfettişi Konak, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Beşikdüzü Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel
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