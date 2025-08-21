Muhtar Mustafa Ceyhan'dan Lavanta Projesi

Çankırı'nın Elmalık köyü muhtarı Mustafa Ceyhan, köylülerine örnek olmak için lavanta dikip, elde ettiği çiçekleri misafirlere hediye etti. Ceyhan, bu proje ile 'Burada bir şey yetişmez' düşüncesini de çürütmeyi amaçladığını belirtti.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde muhtar Mustafa Ceyhan, köyüne köylülere örnek olması için lavanta dikti.

Ceyhan, Çekük mevkisindeki 3 dönümlük arazisine lavanta fideleri dikerek bölgede bir ilke imza attı.

Tarlasından elde ettiği lavanta çiçeklerini köyü ziyaret eden misafirlere hediye eden Ceyhan, "Lavantayı köylülere örnek olmak için ektim. Allah da bereketini verdi. Böylece 'Burada bir şey yetişmez' düşüncesini de çürütmüş olduk.' dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
