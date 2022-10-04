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Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in konuşması Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın konuşması İSTANBUL - Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni Eyüpsultan...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in konuşması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın konuşması İSTANBUL - Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel

Büyük Birlik Partisi Eyüpsultan AK Parti İstanbul Güncel Haberler

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