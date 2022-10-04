Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in konuşması Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın konuşması İSTANBUL - Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni Eyüpsultan...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in konuşması
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması
Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın konuşması İSTANBUL - Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış töreni
Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz birer konuşma yaptı.