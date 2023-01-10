Muhsin Yazıcıoğlu dosyası üçüncü kez açılıyor! Kanında zehir aranacak

Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu ölen BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının netleşmesi için harekete geçti. Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş bölgesine düşen helikopterde bulunan Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu'nun şüpheli bulunan ölümü yıllar geçmesine rağmen aydınlatılamadı.

YAZICIOĞLU'NA AİT KAN ÖRNEKLERİ YENİDEN İNCELENECEK

Dava dikkatle takip edilirken Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının netleşmesi için harekete geçti. Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.

AVUKATLAR TALEP ETMİŞTİ

Independent Türkçe'den Cihat Arpaçık'ın haberine göre dosya ve örnekler 2023'ün ilk haftası Adli Tıp'a geldi ve inceleme başladı. Daha önce dosya avukatlarının da bu yönde bir talepleri olmuştu. Avukat Selami Ekici, soruşturma dosyası üzerinde "gizlilik kararı" olduğunu söylemişti. Öte yandan bu incelemenin ilk olmadığı belirtiliyor. İlk incelemede çıkmayan karbonmonoksit ikincisinde tespit edilmişti.

RAPORLAR AİLEYİ TATMİN ETMEMİŞTİ

Öte yandan otopsi raporunda, Yazıcıoğlu'nun ölüm nedeni "kaburga kırıkları, iç organ yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanama" olarak belirtilmişti. Kazadan 15 ay sonra 19 Ocak 2011'de yapılan ikinci Adli Tıp incelemesinde, Yazıcıoğlu'nun kanında yüzde 13,1 karbonmonoksit bulunduğu ancak bu düzeyin kaza meydana geldiği anda da var olduğunun söylenemeyeceği yazılıydı. İkinci inceleme sonucuna göre de ölüm nedeni "beden travması" olarak ifade edilmişti. Ancak hem Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi hem de ailenin avukatları bu otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.