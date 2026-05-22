Muhittin Böcek'e bir dosyadan ev hapsi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek'in, ASAT ve ALDAŞ'taki kamu zararı iddiasıyla ilgili dosyadaki tutukluluk kararı ev hapsine çevrildi. Böcek'in diğer dosyalardan tutukluluğu sürüyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, ASAT ile iştirak şirketi ALDAŞ'ta kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandı. Böcek hakkında bu dosyada verilen tutuklama kararı ev hapsine çevrildi. Böcek'in tutukluluğu, yargılandığı diğer dosyalardan devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki ANSET'e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap', Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla tutuklandı.

Muhittin Böcek'in avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor.

