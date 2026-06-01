Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki rüşvet soruşturmasında tutuklanan gelini Zuhal Böcek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde 'rüşvet' verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da gözaltına alınan, 3 Mayıs'ta sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek'in, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.