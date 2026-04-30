Muhittin Böcek'e yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.

Bunun üzerine polis ekipleri Zuhal Böcek ile 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında diğer zanlı da polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.