CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Muharrem İnce: "Tek Adam Rejimine Hizmet Etmemek İçin Herkesi Sakin Olmaya Davet Ediyorum"

CHP'li Muharrem İnce, partisinin kurultay iptali kararı sonrası yaptığı açıklamada, tek adam rejimine hizmet etmemek için herkesi sakin olmaya davet etti.

CHP'li Muharrem İnce, "Biz çok badireler atlattık, darbelerle partimiz kapatıldı, mallarına el konuldu. Bunların hepsinden geçtik, bundan da geçeceğiz. Tek adam rejimine hizmet etmemek için herkesi sakin olmaya davet ediyorum" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmek için Genel Merkez'e gelen CHP'li Muharrem İnce, gazetecileri yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tek adam rejimine hizmet etmiş olamayı içimize sindiremiyorsak -ki hiçbirimiz sindiremeyiz- o zaman herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş partiyi mahkeme salonlarında dizayn ettiremeyiz. Biz çok badireler atlattık, darbelerle partimiz kapatıldı, mallarına el konuldu. Bunların hepsinden geçtik, bundan da geçeceğiz."

Sakin olmazsak, birbirimizi kırarsak, dökersek, bağırırsak, kavga edersek tam da tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. Tek adam rejimine hizmet etmemek için herkesi sakin olmaya davet ediyorum."

