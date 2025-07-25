Muğla Yatağan'da Tarım Alanında Yangın
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Eskihisar Mahallesi'ndeki bir tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Eskihisar Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler Yatağan-Milas kara yoluna yakın bir alandaki yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.