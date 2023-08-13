Muğla Yatağan'da Orman Yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Bencik Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesinde yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını başladı.

Saat 14.20'de başlayan yangın sonrası kara ve hava ekipleri yangın mahalline sevk edildi. Yatağan-Milas karayolu üzerinde yer alan Bencik Mahallesindeki yangına havadan helikopterler karadan ise araz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - MUĞLA