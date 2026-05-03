Muğla Valisi Akbıyık, Datça'da incelemelerde bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Akbıyık, Kaymakamı Murat Atıcı ile Marmaris-Datça kara yolundaki Balıkaşıran Jandarma Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret etti.

Buradaki personelle bir araya gelen Vali Akbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuz Kapusuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, jandarma personeline teşekkür ederek başarılar diledi.

Vali Akbıyık, buradaki ziyaretin ardından inşaatı devam eden Tadım İsmet Tekinalp İlkokulu'nda da incelemelerde bulundu.

Akbıyık'a, Kaymakam Murat Atıcı'nın yanı sıra, İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve AK Parti İlçe Başkanı Aycan Çuhadar da eşlik etti.