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Muğla Ula'da iki otomobil çarpıştı, Sefa Çetin (62) öldü, 2 kişi yaralandı

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Muğla Ula'da iki otomobil çarpıştı, Sefa Çetin (62) öldü, 2 kişi yaralandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde saat 16.30 sıralarında iki otomobilin çarpıştığı kazada Sefa Çetin (62) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tedavisi tamamlanan sürücü gözaltına alındı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Sefa Çetin (62) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ula'nın Çıtlık Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'dan Köyceğiz istikametine seyir halinde olan Sefa Çetin yönetimindeki 48 M 9974 plakalı otomobil, S.Ş (59) yönetimindeki 06 DHL 747 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sefa Çetin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar S.Ş. ile yanında bulunan Arzu Ş. (55) ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan sürücü S.Ş., daha sonra gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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