Muğla Seydikemer'de Otluk Alanda Başlayan Yangın Evleri Tehdit Etti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çobanlar mahallesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede evlere sıçradı. Yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.
Çobanlar Mahallesi'nde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bazı evlerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel