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Muğla Ortaca'da trekking yaparken düşen Alman turist Andre Korb, AFAD ekibiyle kurtarıldı

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Muğla Ortaca'da trekking yaparken düşen Alman turist Andre Korb, AFAD ekibiyle kurtarıldı
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Muğla Ortaca'da trekking yaparken düşerek bacağından yaralanan Alman turist Andre Korb, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Güvenli bölgeye ulaştırılan Korb, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, trekking yaparken düşüp bacağından yaralanan Alman turist Andre Korb (64), AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Ortaca'nın Kargıcak Koyu mevkisinde meydana geldi. Trekking yapan Alman uyruklu turist Andre Korb, düşüp bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 araç ve 5 kişilik ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yürüyüş grubunda bulunan ve yaralandığı için ilerleyemeyen turiste ulaşıp kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana ulaştırılan Korb, bota teslim edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Korb, tedavisi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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