Muğla'nın Milas İlçesinde Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta, Keziban Süne (43), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Süne'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süne'nin cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.