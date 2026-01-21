Haberler

Muğla merkezli suç örgütleri operasyonunda gözaltı sayısı 15'e yükseldi

Güncelleme:
Muğla merkezli olarak düzenlenen operasyonda, 'Daltonlar' ve 'Casperlar' adlı suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltı sayısı 15'e ulaştı. Ekiplerin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve suç unsurları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Konya ve Diyarbakır'da da operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonla 11 olan gözaltı sayısının 15'e yükseldiği ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün, "Daltonlar" ve "Casperlar" adlı suç örgütlerine yönelik Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve suç unsurları ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
