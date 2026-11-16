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Muğla Menteşe'de traktör şarampole devrildi, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

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Muğla Menteşe'de traktör şarampole devrildi, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken arka sepetteki 3 kişi yaralandı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti, arka sepetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Traktör sürücüsü Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yıldız, burada hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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