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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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