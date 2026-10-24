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Muğla Datça'da prefabrik eve düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı

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Muğla Datça'da prefabrik eve düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Prefabrik eve düzenlenen operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçedeki bir prefabrik eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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