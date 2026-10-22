Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Dalaman'da silaj makinesine kolunu kaptıran kişinin kolu omuzdan koptu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarlada silaj makinesine kolunu kaptıran 57 yaşındaki kişinin kolu omuz kısmından koptu. Hastaneye kaldırılan kişi, Dalaman Devlet Hastanesinden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; hayati tehlikesi bulunuyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde silaj makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Gürleyk Mahallesi'ndeki tarlada silaj yapmak için çalışan S.A. (57) kolunu makineye kaptırdı.

Kazada S.A'nın kolu omuz kısmından koptu.

İhbar üzerine tarlaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Türkiye alarma geçti! Acil uyarı yapıldı
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni

İstediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı