Muğla'da "Zeytincilik Çalıştayı" düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'da antik dönemden beri sofraları lezzetlendiren ve çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan zeytinden elde edilen gelirin artırılması amacıyla çalıştay düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı, Muğla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Zeytincilik Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'nın elverişli arazi yapısı ve uygun iklim koşullarıyla ülkenin en önemli zeytin üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Zeytinciliğin bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan tarımsal ürünlerin başında yer aldığını belirten Tavlı, "Zeytin ve zeytinyağının uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini arttırmak için üretim planlaması yapmak, her çeşit kalitede zeytini işlemek, yeni teknolojiler kullanılarak gerekli altyapıların oluşturulması ve ilerleyen yıllarda sektörde yeni gelişmeler ve fırsatlar yaratmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

Tavlı, Muğla'da başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere üretilen yöresel ürünlerin "turizm ürünü" olarak kullanılmasının ekonomiye önemli bir katma değer sağladığını dile getirdi.

"1 milyon dekar zeytin alanı bulunuyor"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise geçen yıl zeytin ve zeytinyağı üreticilerine 1,7 milyon lira destek ödemesi yapıldığını kaydetti.

Muğla'da 1 milyon dekar zeytin alanı bulunduğunu anlatan Gökcan, kentte yıllık yaklaşık 40 bin litre zeytinyağı üretildiğini belirtti.

Gökcan, Muğla'nın bazı bölgelerindeki verimsizliklerin önüne geçebilmek için çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Hazırlanan proje Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygun görülerek 2021 yılında 650 lira ödenek tahsis edildi. Proje kapsamında, zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Milas, Yatağan, Menteşe ve Bodrum ilçelerinde 55 üreticiye ait 500 dekar alanda çalışmalar yürütülüyor. Üç yıl sürecek projemizle çiftçilerimize örnek olacak bahçeler oluşturularak, verimli zeytinliklerle kaliteli üretimin yapılması hedefleniyor."

"Zeytin ağacı sayısı 17 milyona ulaştı"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, devletin verdiği destekle kentte zeytin ağacı sayısının 17 milyona ulaştığını bildirdi.

Saylak, 205 zeytinyağı sıkma ve ambalajlama tesisi bulunan Muğla'nın150'den fazla zeytinyağı markasına sahip olduğunu ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de üniversite olarak Ar-Ge birimlerinin yürüttüğü çalışmalarla hem kamu hem de özel sektöre destek verdiklerini vurguladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Tarım Orman Müdürlüğünce düzenlenen çalıştayda, akademisyenlerle sektör temsilcileri yer aldı.