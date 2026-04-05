Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 18 yıl arama kaydı olan bir zanlı uyuşturucu madde satışı yaparken yakalandı. Yapılan operasyonda, şüphelinin ikametinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 farklı suçtan 18 yıl arama kaydı bulunan bir zanlının, farklı kimlik bilgileri kullanarak ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığının belirlenmesi üzerine, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Operasyon kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
