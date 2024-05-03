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Muğla'da traktör kazası: Bir kişi ağır yaralandı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde traktöre takılı tarım aletinin altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde traktöre takılı tarım aletinin altında kalan kişi ağır yaralandı.

Kenan Korkmaz (64), Merkez Mahallesi'ndeki bahçesinde traktörüne takılı çift sürme aletinin altında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Korkmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Dalaman Muğla Yaşam Güncel Haberler

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