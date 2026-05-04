Muğla'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adem K. (47) idaresindeki 07 CEK 65 plakalı otomobil, Yakabağ Mahallesi Yeni Sokak'ta su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Adem K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır