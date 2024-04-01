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Muğla'da Polise Mukavemet Eden ve Sosyal Medyada Aşağılayıcı Paylaşım Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde polise mukavemette bulunan ve olayla ilgili sosyal medyada aşağılayıcı paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede 17 Mart'ta, 19 Mayıs Bulvarı'nda polisten kaçarken kaza yapan motosiklet sürücüsü M.U. ekipler geldiği sırada tekrar kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren M.U'ya işlem yapıldı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İ.D. gönderinin altına, "Artistliği o zaman da yaptık şimdi de yapıyoruz o delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın." ifadelerini yazdı.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Terörle Mücadele ekipleri, M.U. ile sosyal medyadaki yorumuyla emniyet teşkilatını aşağıladığı iddiasıyla İ.D'yi gözaltına aldı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milas Muğla Güvenlik Gözaltı Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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