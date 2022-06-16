Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Fethiye-Dalaman kara yolunda, Aydın Korkmaz'ın kullandığı 48 E 5265 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridine park edilen 48 HF 972 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Korkmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. AA / Durmuş Genç - Güncel Aydın Korkmaz Fethiye Dalaman Muğla Güncel Haberler

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