Muğla'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel