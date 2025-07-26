Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde saat 07.30'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel