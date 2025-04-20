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Muğla'da Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir karı-koca hayatını kaybetti. Çiftin 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi.

Berkcan Kaplan (25) idaresindeki 48 ASZ 084 plakalı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Gölbaşı mevkisinde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kaplan ile eşi Saliha Urlu Kaplan (20) hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin 1,5 yaşında çocukları olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün tutuklandığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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