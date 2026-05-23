Muğla'ya tatilci akını; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA, -BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler gelmeye başladı. Kent girişinde, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Turistik ilçeleriyle öne çıkan Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Menteşe merkezi girişinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk dronla görüntülendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

