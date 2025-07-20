Muğla'da Kanalda Boğulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala giren çocuk yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla Dalyan Mahallesi'ne gelen 15 yaşındaki A.B.D, Sevgi Yolu mevkisinde kanalda bağlı duran bir teknenin üzerinden suya atladı.

Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan çocuk için çevredekiler ve arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye, sağlık ve Dalyan Jandarma Bot Komutanlığından arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yapılan çalışmada A.B.D'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi sudan çıkarılarak Ortaca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.