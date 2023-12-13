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Muğla'da kahvehanede oyun oynayan iki kişi arasında kavga çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayan iki kişinin kavgası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Tartışmanın ardından masadaki bir kişi, ahşap oyun takımı ile karşısındakine defalarca vurdu. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayan iki kişinin kavgası, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi'nde bir kıraathanede yaşanan olayda, masada oyun oynayanlar arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından masadaki bir kişi, ahşap oyun takımı ile karşısındakine defalarca vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen taraflar, daha sonra alandan ayrıldı.

Kavganın yaşandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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