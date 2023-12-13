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Muğla'da kahvehanede oyun oynayan iki kişi arasında kavga çıktı

13 Aralık 2023 19:42 Güncelleme: 19:44 Abone Ol

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayan iki kişinin kavgası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Tartışmanın ardından masadaki bir kişi, ahşap oyun takımı ile karşısındakine defalarca vurdu. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.