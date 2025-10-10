Muğla'da Kadınlara Menopoz Bilinçlendirme Seminerleri Başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, belediye ve Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle kadınlara yönelik "Menopoz Dönemine Dair Bilinçlendirme" seminerlerine başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kadınların yaşamın her döneminde sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olmalarına katkı sunmak amacıyla bilgilendirici ve farkındalık artırıcı çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmak ve menopoz sürecinin sağlıklı, bilinçli ve dengeli bir şekilde yönetilmesine destek olmak amacıyla başlatılan seminerlerin ilkinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, eğitimlerin 9, 16 ve 23 Ekim tarihlerinde devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı tarafından verilen seminerlerde kadınlara, menopoz sürecinin fiziksel ve ruhsal etkileri ile bu dönemin sağlıklı şekilde yönetilmesine ilişkin bilgiler aktarıldığı vurgulandı.