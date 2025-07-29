Muğla'da Jandarma, Sığla Ormanında Yangın Önlemi Alıyor

Muğla'da Jandarma, Sığla Ormanında Yangın Önlemi Alıyor
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki koruma altındaki sığla ormanında, olası yangınları önlemek amacıyla jandarma ekipleri devriye yapıyor ve ziyaretçilere uyarılarda bulunuyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir yangını önlemek için jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, olası yangınlara karşı Dalyan Kanalı'nda devriye görevi yapıyor.

Köyceğiz Gölü kıyısındaki koruma altındaki sığla ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda da görev yapan ekipler adeta kuş uçurtmuyor.

Ekipler, yerleşim yerleri içerisinde kalan ve günübirlik ziyaretçilerin piknik yapmasına izin verilen alanlara duyurusu yapılan tarihlerde girilmemesi, ateş yakılmaması gibi konularda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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