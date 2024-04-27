Muğla'da Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları İçin Eğitim Projesi İmzalandı

Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tazı Önerileri" eğitimi projesi protokolü imzalandı.

Muğla Valiliği'nde Vali İdris Akbıyık himayesinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk arasında imzalanan protokolle gönüllülük esasına göre okullarda personel, öğrenci ve velilere böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere, aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda eğitim verilecek.

Öte yandan, şeker ve yüksek tansiyon hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun hayattaki yeri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması hedefleniyor.