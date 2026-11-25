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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından kayınbirader Süleyman Çoban'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesinde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Çoban ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda ise sanık avukatı ile Figen Çoban'ın kardeşi Filiz ve babası Haydar Karataş'ın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 Haziran 2026 tarihli bozma ilamı okundu.

Söz verilen sanık Süleyman Çoban, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek bozma ilamına uyulmasını ve beraatine karar verilmesini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

Katılan avukatları ve bakanlık vekili direnme talep etti

Maktulün kardeşi Filiz ve babası Haydar Karataş'ın avukatı Kemal Ertuğrul, Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediklerini belirterek, diğer sanık Mehmet Emin Ata hakkında verilen ve Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen mahkumiyet kararıyla Süleyman Çoban hakkındaki bozma kararının çeliştiğini savundu.

Olayın müşterek çocukların gözü önünde gerçekleştiğini ve Süleyman Çoban'ın da eylemin tüm aşamalarından haberdar olduğunu ileri süren Ertuğrul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkati çekerek mahkemenin önceki kararında direnmesini ve sanığın tutuklanmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de Yargıtay'ın maddi olayın kabulüne ilişkin değerlendirmesinin kendi içinde çelişkili olduğunu savunarak mahkemenin önceki kararında direnmesini, sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Duruşma 23 Aralık'a ertelendi

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki bazı CD'lerin açılamaması nedeniyle inceleme yapılamadığını, bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığından teknik destek istendiğini belirterek, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, CD'lerin incelenmesi ve bozma ilamına karşı beyanda bulunulması için savcıya gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Yargıtay'ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağının savcının beyanının ardından değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Olay

Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği iddia edilen kadının cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, şüpheliler Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden V.S. serbest bırakılmış, diğerleri "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde kayınvalide H.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, maktulün eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin ağırlaştırılmış müebbet, V.S'nin ise 5 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulamadan "eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, sanık Süleyman Çoban'a ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 17 yıl hapis cezası verirken, diğer sanıklar H.Ç. ile V.S'nin ise beraatine hükmetmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Süleyman Çoban hakkında verilen kararı ise 3 Haziran 2026 tarihli ilamıyla bozmuştu. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Kaynak: AA