Muğla'da "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıtıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da 'Dünya Süt Günü'nde öğrencilere süt dağıtıldı

Muğla'da "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt ikram edildi.

Muğla'da "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt ikram edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Süt Günü'nü Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılan öğrencilerle kutladı.

Süt içme yarışması ile başlayan programda öğrenciler, dans ve müzik gösterileri ile eğlenerek pasta kesti.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, programda yaptığı konuşmada, son yıllarda tüm dünyada yaşanan gıda sıkıntısının genç nesillerin gıda israfı farkındalığıyla aşılabileceğini söyledi.

Çay, öğrencilere nitelikli tarımdan örnekler vererek üretici olacaklara tavsiyelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise salgın sürecinde gıdanın öneminin daha da arttığını kaydetti.

Önemli bir gıda ürünü olan sütün özellikle çocukların sağlıklı gelişimine büyük katkı sunduğunu belirten Saylak, "Üretim ile siz sevgili çocukları bir araya getirmek, geleceğin çiftçilerine, geleceğin meslektaşlarına dokunmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz." dedi.

Dünya Süt Günü'ne katılan öğrencilere Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılımlarından dolayı başarı belgesi verildi.

Kafaca İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Dolunay Özçelik de Lider Çocuk Tarım Kampı'nda eğlenerek öğrendiklerini belirterek, tarımın sadece topraktan ibaret olmadığını öğrendiklerini anlattı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Dünya Süt Günü Çocuk Tarım Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title